Francesco Giorgino dopo 22 anni lascia la conduzione del Tg1

“Care colleghe e cari collegi, la Direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”, così ha comunicato l’addio dello storico conduttore il Comitato di redazione. Il giornalista aveva condotto la sua prima edizione nel 2000, ed era uno dei volti dell’edizione serale delle 20. Assumerà il nuovo incarico nella Direzione editoriale per l’offerta informativa.