Cosa ne sarà dell’impero milionario “Totti&Blasi Spa”

Ilary continuerà a vivere al Torrino, Francesco è tornato a Casal Palocco?

Lui in 25 anni di carriera avrebbe incassato oltre 84 milioni di euro, lei per la sua ultima conduzione in tv avrebbe intascato 50mila euro a puntata.

L’impero di Francesco Totti e Ilary Blasi è milionario e con la separazione ci sarà da gestire un bel patrimonio. Insieme hanno creato una società, per non parlare delle proprietà immobiliari da dividere. La conduttrice continuerà a vivere nella villa al Torrino, l’ex calciatore è tornato a Casal Palocco?

Pare che il lussuosissimo e super-tecnologico appartamento nell’Eurosky Tower di proprietà di Totti e Blasi ora sia in affitto. Ma la separazione non c’entra. Ilary continua a vivere nella villa con piscina e campo da calcio con i figli. L’ex calciatore si vocifera sia tornato in quella in cui abitava prima del matrimonio. E chi si prenderà la casa sul mare a Sabaudia, dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze?

A conti fatti, ci sarà da spartire pure la “Totti&Blasi Spa” (così ribattezzata dalla stampa), formata da sette società, di cui hanno quote entrambi e pure i loro parenti. Ne fa parte una holding che cura l’immagine dell’ex calciatore, un’altra che contratta gli ingaggi non calcistici, una che si occupa del mercato immobiliare, un’altra di servizi in ambito sportivo. In ognuna delle diverse società Francesco e Ilary detengono diverse quote, ma tra gli azionisti ci sono pure i loro familiari.