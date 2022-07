Coldplay, il video della nuova canzone Biutyful

Il singolo arriva dopo i brani Higher Power, My Universe con i BTS e Let Somebody Go con Selena Gomez

Biutyful è il titolo del nuovo brano della formazione britannica estratto dall’ultimo disco Music of the Spheres.

COLDPLAY, IL VIDEOCLIP DELLA CANZONE BIUTYFUL

Nelle scorse ore i Coldplay hanno distribuito il videoclip della canzone riscuotendo velocemente ottimi consensi da parte del pubblico tanto da contare già più di un milione di visualizzazioni su YouTube.

Il filmato vede protagonista la band Weirdos e sul finale è possibile scorgere anche il gruppo guidato da Chris Martin.

Il singolo è stato lanciato dal progetto discografico Music of the Spheres, distribuito nell’ottobre del 2021 e rivelatosi un successo a livello internazionale.

L’album è stato trainato dai brani Higher Power, My Universe con i BTS e Let Somebody Go con Selena Gomez.

Negli anni i Coldplay si sono affermati tra i gruppi di maggior successo nella storia della musica, tra i brani più amati Yellow, Speed of Sound, Fix You, Viva la Vida e Paradise.