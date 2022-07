Ascolti tv lunedì 11 luglio 2022

Gli ascolti tv di lunedì 11 luglio tra gli omaggi per i 40 anni dalla vittoria mondiale degli azzurri di Bearzot

ASCOLTI TV PRIME TIME

La nuova settimana di Rai 1 si è aperta quindi con Il viaggio degli eroi, registrando 2.250.000 telespettatori, per uno share del 14.37%. Canale 5 propone invece le repliche di Zelig e ottiene 2.032.000 telespettatori, share 15.67%. Va di repliche anche Rai 3 con Report che registra 884.000 telespettatori, share 5.76%. Serie tv, invece, per Rai 2 con 9-1-1 che ottiene 1.051.000, 6.42% e 9-1-1: Lone Star a 932.000 telespettatori, share 6.28% così come Italia 1 va di Chicago PD con un netto di 1.211.000 telespettatori, share 7.68%. Su Rete 4 la puntata del lunedì di Zona Bianca è stata vista da 903.000 telespettatori, share 7.08%. Su La7 la serie Domina raccoglie 365.000 telespettatori, share 2.81%, mentre su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 410.000 telespettatori, share 2.8%. Su Nove il film Amiche da morire ottiene 362.000 telespettatori, share 2.5%.

ASCOLTI TV ACCESS PRIME TIME

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.940.000 telespettatori, share 17.75%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.562.000 telespettatori, share 15.49%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 958.000 telespettatori, share 5.77% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 682.000, 4.62% e a seguire Che tempo che fa ricorda Angelo Guglielmi (scomparso ieri all’età di 93 anni) 718.000, 4.60%, con Un posto al sole che resiste a 1.393.000, 8.35%. NCIS su Italia 1 registra 1.160.000 telespettatori, share 7.10% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 795.000 telespettatori, share 5.02% e nella seconda 816.000, 4.88%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.131.000 telespettatori, share 6.79%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto 433.000 telespettatori, share 2.7% e su Nove Deal With It ha registrato 272.000 telespettatori, share 1.7%.

ASCOLTI PRESERALE

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.329.000 telespettatori, share 24.31% e nel game un netto di 3.391.000, 27.59%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.037.000 telespettatori, share 11.67% e nel game un netto di 1.912.000, 16.23%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto 649.000, 4.58%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 535.000 telespettatori, share 3.90%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 676.000 telespettatori, share 4.59%, mentre su La7 Padre Brown si ferma a 139.000, 1.95%, in merito alla programmazione dedicata ai 40 anni della vittoria degli azzurri ai Mondiali di Calcio ’82, Golè è stato seguito da 136.000, 1.43%.

DAYTIME (MATTINA)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 507.000 telespettatori, share 13.59%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 606.000, 14.89%; subito dopo Camper ha ottenuto 1.053.000, 13.18%. Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 263.000 telespettatori, share 5.13% e 522.000, 6.45% mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 267.000, 6.53%, seguito da Elisir – A gentile richiesta a 181.000, share 4.75%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 460.000, 4.98% e Passato e Presente 457.000, 3.91%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 740.000 telespettatori, share 18.39% e 673.000, 17.74%, con Forum a 1.220.000, 18.77%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 176.000 telespettatori, share 3.05% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 132.000 telespettatori, share 2.78% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 161.000, 1.83% e Hamburg Distretto 21 373.000, 3.32%. La7 ha ottenuto con Omnibus 128.000 telespettatori, share 3.37%, nel segmento News 93.000, 3.09% e nel Dibattito 128.000, 3.13%; quindi Coffee Break 173.000, 4.49%, L’aria che tira – Estate 233.000, 4.71%, mentre il segmento Oggi 337.000, 3.73%.

DAYTIME (POMERIGGIO)

Rai 1 trasmette un doppio appuntamento in replica di Don Matteo 8, che registrano 1.317.000, 12.91% e 1.317.000, 15.90%; a seguire Sei Sorelle 918.000, 12.62% ed Estate in diretta 1.333.000, 17.45%. Su Rai 2 Speciale Tour de France 281.000, 2.92% e Squadra Speciale Cobra 11 288.000, 3.78%. Su Rai 3 La grande storia ha ottenuto 351.000, 4.60%, Geo 437.000, 5.99% e Geo Magazine 664.000, 8.16%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.087.000 telespettatori, share 18.04%, mentre Una Vita 1.986.000, 18.93%, Un altro domani 1.502.000, 16.92% e Terra amara 1.462.000, 19.51%. Dopo le soap il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher un netto di 926.000, 12.41%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 526.000 telespettatori, 4.80%, mentre NCIS: Los Angeles 317.000, 4.45% e 307.000, 4.19%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 663.000 telespettatori, 6.78% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 331.000, 4.36% e il film Delitto sui pirenei: La profezia un netto di 268.000, 3.55%. Su La7,Eden – Missione Pianeta ha registrato 262.000 telespettatori, share 3.16%.

ASCOLTI TV SECONDA SERATA

In seconda serata su Rai 1 Cose nostre ha registrato 674.000 telespettatori, share 7.08%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate ha registrato 304.000 telespettatori, share 3.50%, mentre su Rai 3 Tg3 Linea notte ha registrato un netto di 329.000 telespettatori, share 5.23%. Su Italia 1 The Cleaning Lady ha registrato 537.000 telespettatori, share 5.11%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.663.000, 22.67%; ore 20:00 3.787.000, 25.70%.

Tg2 ore 13:00 1.524.000, 14.06%; ore 20:30 1.267.000, 7.92%.

Tg3 ore 14:30 1.277.000, 12.55%; ore 19:00 1.319.000, 11.98%.

Tg5 ore 13:00 2.539.000, 23.02%; ore 20:00 2.962.000, 19.82%.

Studio Aperto ore 12:25 1.109.000, 12.39%; ore 18:30 473.000, 5.55%.

Tg4 ore 12.00 313.000, 4.78%; ore 18:55 479.000, 4.19%.

Tg La7 ore 13:30. 547.000, 4.73%; ore 20:00 974.000, 6.43%.