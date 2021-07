Tom Cruise e la presunta fidanzata Hayley Atwell insieme a Wimbledon

Da circa un anno si dice che i due attori, dopo essersi conosciuti sul set di «Mission Impossible 7», siano «inseparabili» e sempre più «innamorati». Dopo tante voci, mai confermate né smentite dai diretti interessati, ora è arrivata la prima apparizione pubblica della presunta coppia…

A Wimbledon 2021 si è visto anche Tom Cruise, 59 anni. Non da solo. Con lui c’era la presunta fidanzata Hayley Atwell, 39. Il divo hollywoodiano e l’attrice britannica si sono goduti la finale femminile di sabato (vinta da Ashleigh Barty), comodamente seduti nell’esclusivo Royal Box dove lui ha anche ricevuto un’ovazione del pubblico, alla quale ha risposto alzandosi dalla poltroncina e salutando tutto sorridente.

La voce di una storia tra Cruise e la Atwell è nata circa un anno fa, quando i due si sono conosciuti sul set di Mission Impossible 7. Nel dicembre 2020, per dire, il Sun scriveva: «Tom e Hayley hanno legato fin dal primo giorno e ormai sono inseparabili. Si sono incontrati diverse volte fuori orario e lei è stata nell’appartamento di lui a Londra. Vanno davvero d’accordo e sembrano entrambi molto felici».

I due non hanno mai confermato né smentito le voci, ma ora la pubblica apparizione in coppia sembra dar ragione a chi ha sempre creduto nella love story. A dire il vero a Wimbledon con Cruise e la Atwell c’era anche Pom Klementieff, altra co-star di Mission Impossibile. Ma il gossip americano scommette sulla favola romantica che Cruise non concede ormai da troppi anni: da quando nel 2012 divorziò da Katie Holmes, Tom non ha più avuto fidanzate ufficiali. Hayley, vent’anni più giovane della star di Top Gun, ha avuto invece una storia con il modello Evan Jones fino al 2015 e poi è stata legata ad un medico inglese con cui ha rotto proprio nel 2020. Insomma i presupposti per la nascita di una nuova coppia, quando i due si sono conosciuti sul set di Mission Impossible, c’erano tutti. E ora c’è anche l’apparizione «ufficiale» a Wimbledon.

