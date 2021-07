Pif, le mie storie storie laterali su Sky Documentaries

Di solito “affronto storie laterali, non da prima pagina, ma stavolta sentivo di fare qualcosa di diverso, dedicando la prima puntata a Giulio Regeni.

E’ da un po’ che seguo la vicenda, mi sono reso conto che molti dettagli non li conosciamo; sono inquietanti e ti fanno venire ancora di più la rabbia”.

Lo ha spiegato Pif, parlando della nuova stagione, la nona, de Il testimone, il programma Sky Original, con il quale è partito Sky Documentaries, uno dei quattro nuovo canali (insieme a Sky Serie, Sky Investigation, Sky Nature) lanciati da Sky.

“Mi onora pensare che sia Il testimone a inaugurare un canale di documentari, se penso che anni fa la prima puntata in assoluto l’avevo praticamente realizzata con un software base di montaggio in cucina” ha detto alla presentazione dei canali Pierfrancesco Diliberto, regista e conduttore del programma di reportage scritto con Luca Monarca, prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle. Pif col tempo ha “un po’ mitizzato Giulio e allora ho deciso di andare a Fiumicello (in provincia di Udine, dove Regeni è cresciuto, ndr) dai genitori per chiedere di farmi raccontare anche Giulio nei suoi aspetti più umani e quotidiani”. Tra i racconti nella puntata anche il viaggio fatto da Pif a Cambridge per recuperare e riportare in Italia la bicicletta che Regeni aveva lasciato nell’università.

“Il padre e la madre di Giulio hanno sempre tenuto alta la tensione – aggiunge Pif -. Quello che vogliono la politica e la società è vederli nell’immagine dei genitori afflitti, che magari si fermino al ricordo o alla creazione di una borsa di studio in nome del figlio. Loro invece sono cittadini attivi e un po’ scomodi per una fetta della società perché vogliono la verità e la cosa incredibile è che stanno riuscendo nella loro azione, visto che si sta arrivando a un processo. E’ una lezione di umanità incredibile e meravigliosa”.

Fra le altre puntate de Il testimone ce n’è una su Lampedusa: “Le dinamiche dell’Italia sono racchiuse in quell’isola – osserva Pif -. Azzardo, se vogliamo risolvere problemi del Paese dobbiamo andare a Lampedusa, è un microcosmo. Poi sveleremo che la narrazione mainstream sull’isola è totalmente sbagliata”.

ANSA