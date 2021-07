La nuova playlist di Obama non è niente male

Torna l’estate e torna la playlist dell’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Una manciata di brani che sta, lo citiamo, ascoltando ultimamente.

«Con così tante persone che si riuniscono con la famiglia e con gli amici, c’è molto da festeggiare quest’estate», ha twittato Barack Obama. «Ecco una playlist di canzoni che ho ascoltato ultimamente – è un mix di cose vecchie e cose nuove, nomi famosi e artisti emergenti, e un sacco di altre cose in mezzo».

Quaranta canzoni, tra classici come My Sweet Lord di George Harrison, Coyote di Joni Mitchell e canzoni recenti come Leave the Door Open dei Silk Sonic, Good Days di SZA, Straightenin‘dei Migos.

Questa la playlist completa di Barack Obama:

PICK UP YOUR FEELINGS

Jazmine Sullivan

SWITCH IT UP

Protoje ft. Koffee

HOLDING BACK THE YEARS

Simply Red

MY SWEET LORD

George Harrison

STRAIGHTENIN

Migos

DESPERADO

Rihanna

LEAVE TH E DOOR OPEN

Bruno Mars, Anderson.Paak, Silk Sonic

INTERLUDE

Sarah Vaughan

ELLA NO ES TUYA (REMIX)

Rochy RD, Myke Towers, Nicki Nicole

TUMBLING DICE

The Rolling Stones

ASTRONAUT IN THE OCEAN

Masked Wolf

FROZEN

Sabrina Claudio

IF YOU REALLY LOVE ME

Stevie Wonder

WALKING

Miles Davis

EXODUS

Bob Marley & The Wailers

DOES ANYBODY REALLY KNOW WHAT TIME IT IS?

Chicago

COYOTE

Joni Mitchell

MOHABBAT

Arooj Aftab

DIDN’T CHA KNOW

Erykah Badu

ALLURE

Jay-Z

CONSÉQUENCE

Kékélé

EVERYBODY LOVES THE SUNSHINE

Roy Ayers Ubiquity

SO HARD

Nezi

I’LL BE YOUR BABY TONIGHT

Bob Dylan

NEIGHBORS

J. Cole

GOOD DAYS

Sza

TEXT YOU BACK

brother sundance ft. Bryce Vine

YOU AIN’T THE PROBLEM (CLAPTONE REMIX)

Michael Kiwanuka

EVERYTHING (…IS NEVER QUITE ENOUGH)

Wasis Diop

THE TEARS OF A CLOWN

Smokey Robinson & The Miracles

WANTS AND NEEDS

Drake ft. Lil Baby

AGUAS DE MARCO

Elis Regina and Antònio Carlos Jobim

ITS WAY WITH ME

Wye Oak

I’ILL TAKE YOU THERE

The Staples Sisters

FIND A WAY

H.E.R. ft. Lil Baby

A KISS TO BUILD A DREAM ON

Louis Armstrong

SPEAK YOUR MIND (FROM THE NETFLIX SERIES “WE THE PEOPLE”)

Brandi Carlile

LUSH LIFE

Ella Fitzgerald

