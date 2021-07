La Nuova Fiat 500 3+1 e Leo Burnett aprono le porte a un mondo straordinario

Fiat presenta la nuova 500 3+1, versione pratica e agevole che va ad arricchire la gamma della Fiat Nuova 500 100% elettrica. Firma la campagna di lancio l’agenzia Leo Burnett, parte di Publicis Groupe, hub strategico creativo e di coordinamento europeo per il Brand FIAT in 21 Paesi . La pianificazione strategica è curata da Starcom.

Protagonista della campagna Leonardo Di Caprio, il volto di Hollywood più internazionale e impegnato per il Pianeta, scelto nuovamente da Fiat in occasione di questo importante lancio.

Tornare alla normalità, nel delicato momento storico che stiamo attraversando, è un desiderio condiviso da molti. Ma siamo sicuri che sia la cosa giusta da fare? O è arrivato il momento di pretendere più tecnologia, più innovazione, più bellezza? Questa la domanda che si pone l’attore premio Oscar e nel cercare una risposta comincia il suo viaggio alla scoperta della nuova auto. Un viaggio che è soprattutto un invito a ripensare il concetto di ‘normal’ e a guardare il mondo in un modo diverso: dopo quello che abbiamo vissuto, abbiamo imparato che nulla è normale ma tutto è straordinario e abbiamo il dovere di proteggerlo con le nostre scelte. Anche quando si tratta di decidere quale auto comprare.

Dichiara Maurizio Spagnulo, General Manager della sede torinese di Leo Burnett che ha studiato e realizzato il film: “L’utilitaria più iconica del mondo, con uno stile completamente nuovo e il motore più pulito di sempre. E in aggiunta… l’attore più’ desiderato! È un onore lavorare con il marchio Fiat.”

La pianificazione media, curata da Starcom ed on air in Italia dal 4 luglio, giorno del compleanno di 500, punta a valorizzare lo spot da 30’’ attraverso i principali canali tv generalisti, satellitari e digitali e i video on line.

La campagna è anche visibile in alcuni paesi europei, con pianificazione TV in Francia e Belgio, cinema all’aperto in Svizzera oltre a digital e video on line anche in Belgio, Austria e Germania.