Jim Morrison sarà protagonista di un nuovo documentario

La Jampol Artist Management, società che gestisce i patrimoni di Doors e Janis Joplin, ha annunciato che lavorerà a un nuovo documentario dedicato alla vita di Jim Morrison. Il film, prodotto dallo studio Gunpowder & Sky e Jeff Pollack, racconterà tutta la produzione artistica del cantante, non solo quella musicale, concentrandosi in particolare sulla poesia e sul cinema.

«Jim Morrison è conosciuto come una rockstar dionisiaca, un cantante straordinario, uno sciamano e un performer. Ma era un artista eclettico. Era un poeta e un regista ben prima di pensare a una carriera nella musica», ha detto Jeff Jampol, il CEO di JAM. «In questi anni si è parlato sempre di lui come una rockstar, e certamente era così. Ma pensiamo che sia arrivato il momento di parlare di tutti gli altri aspetti della sua vita, soprattutto quelli che non sono stati discussi o celebrati».

Il documentario è stato approvato dagli eredi di Morrison, e la produzione potrà accedere a materiale inedito raccolto negli archivi del cantante. «Hanno appena scoperto i diari, i suoi appunti, avere tutto questo materiale mai visto prima è intrigante», ha aggiunto Van Toffler, CEO di Gunpowder & Sky. «Ci vuole un regista unico per un documentario così. Se lo fai come si deve, non importa cosa è venuto prima. Sarà come A Star Is Born, un film per una nuova generazione».

Il film è ancora nelle prime fasi di produzione, non ha ancora un regista. L’idea, ha detto Jampol, è trovare qualcuno «che capisca l’importanza e la profondità» della figura di Morrison. «Serve una persona capace di empatizzare con l’uomo, l’artista e le sue opere, che capisca la storia e il contesto», ha detto Toffler. Non sappiamo ancora la data d’uscita, che sarà fissata tra il 2022 e il 2023.

