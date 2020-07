Rai5, domani andrà in onda “Il Sud è niente”

Un riuscito film indipendente sulla famiglia e sul non detto, diretto dall’esordiente Fabio Mollo. È “Il Sud è niente” – con Vinicio Marchioni, Miriam Karlkvist, Valentina Lodovini, Andrea Bellisario, Alessandra Costanzo – in onda domani alle 22.15 su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”. Grazia ha 17 anni e vive a Reggio Calabria con il padre Cristiano, un vedovo che vende pescestocco in una piccola bottega di periferia. La ragazza aveva un fratello maggiore, Pietro, che lei è convinta sia morto e di cui suo padre evita di parlare. Una notte, Grazia vede una figura in cui riconosce Pietro; decide così di rompere la regola del silenzio e di andare alla sua ricerca. Fabio Mollo è stato candidato al Nastro d’argento 2014 come miglior regista esordiente.