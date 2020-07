Salvatore Esposito finisce in ospedale: “Nulla di grave, tornerò più forte di prima”

L’attore di Gomorra si mostra ai fan dopo un’operazione, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute: “State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!!”. Dalla foto l’impressione è che possa trattarsi di un’operazione alla gamba, per quanto Esposito non specifichi l’entità dell’infortunio.

Salvatore Esposito si è sottoposto ad un’operazione. È lo stesso attore a farlo sapere pubblicando sul suo profilo Facebook una foto dal letto di ospedale insieme all’equipe medica che si è presa cura di lui in queste ore. Il protagonista di Gomorra – La Serie nel ruolo di Genny Savastano si mostra sorridente nei confronti della telecamera e rassicura i suoi fan, annunciando che non si tratta di nulla di grave e che dovrà sottoporsi solo a qualche giorno di riabilitazione.

“Never back down !!! State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco, la sua equipe , la direzione del Ospedale e tutti i dipendenti che mi hanno trattato come un KING !!!”

Dalla foto postata da Salvatore Esposito l’impressione è che si possa trattare di un’operazione alla gamba, essendo vistosamente fasciata, o probabilmente ingessata, ma l’attore non specifica l’entità dell’infortunio, limitando appunto a rassicurare tutti i suoi seguaci.

Intanto toccherà prepararsi a dire addio a Genny Savastano, Ciro Di Marzio, Sangue Blu e a tutti gli altri personaggi che hanno reso Gomorra una tra le serie più interessanti prodotte in Italia negli ultimi anni. La notizia arrivata qualche settimana fa dagli Stati Uniti, e più precisamente da un’intervista rilasciata da Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya, ha fatto intuire che la prossima, ovvero la quinta, sarà l’ultima stagione di Gomorra – La Serie. Questa la dichiarazione rilasciata da Tozzi a Deadline di recente:

“Al momento, riteniamo che questa sia l’ultima stagione. Non si sa mai. Ma al momento, la pensiamo come l’ultima stagione.”

