Robert De Niro rischia la bancarotta, crollati i suoi affari al di fuori del cinema

Robert De Niro ha dichiarato di essere sull’orlo di una bancarotta a causa non solo della pandemia, ma anche in seguito alla causa di divorzio in atto con Grace Hightower. L’attore hollywoodiano, proprietario di una catena di ristorazione e di un hotel, ha subito ingenti perdite in seguito al lockdown e come se non bastasse la sua ex chiede che non gli venga decurtato il mantenimento mensile, nonostante la crisi economica.

A quanto pare Robert De Niro è sull’orlo della bancarotta a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. È uno degli attori più pagati al mondo, secondo People, ma questo non è bastato per far risollevare le sorti delle attività extra cinematografiche gestite dal divo di Hollywood. Oltre a questo, però, ci sarebbero anche motivazioni di altra natura, decisamente più intima, ovvero la causa di divorzio dalla moglie Grace Hightower, che starebbe svuotando le tasche del noto interprete italo-americano e pretende che invece di 50mila dollari mensili, le siano dati 100mila dollari come avveniva prima dello scoppiare della pandemia.

Insomma, l’attore non se la passerebbe poi così bene, stando a quanto emerge dalle dichiarazioni fatte da De Niro. Ma il declino dei suoi affari sarebbe strettamente collegato alla causa di divorzio dalla moglie. Il divo è proprietario di una catena di ristoranti, Nobu, e del Greenwich Hotel che attualmente stanno risentendo in maniera pesante della crisi economica scoppiata in seguito alla pandemia. In merito all’emergenza sanitaria ha avuto da ridire anche Grace Hightower, la quale ha comunicato che i figli della coppia non sono stati accettati dal padre nella ricchissima tenuta in cui sta trascorrendo la quarantena. La crisi dovuta al coronavirus avrebbe comportato un cospicuo taglio del mantenimento mensile della donna, che invece di 100 mila dollari mensili attualmente ne riceve solo 50mila.

Gli avvocati che si stanno occupando della causa hanno evidenziato che questo dimezzamento sia dovuto alle reali difficoltà finanziare di De Diro, che proprio per la pandemia ha dovuto fare i conti con la chiusura delle attività di cui è proprietario, ovvero il Nobu e il Greenwich Hotel. Caroline Krauss, il legale dell’attore, ha spiegato alla corte come solo il ristorante abbia perso 3 milioni di dollari solo nel mese di aprile e altri 1.87 milioni il mese successivo. L’avvocato della moglie, Kevin McDonough, non ha esitato a controbattere dichiarando: “De Niro sta usando la pandemia per tagliare i soldi dovuti alla Signora Hightower”.

