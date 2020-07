Ida Platano e la rottura con Riccardo Guarnieri: “Lontani da 2 mesi, non mi dà ciò che voglio”

La ex Dama di Uomini e Donne Over racconta la crisi che l’ha separata, forse definitivamente, dal compagno. La convivenza durante la quarantena si è rivelata disastrosa: “Non ha neanche messo i suoi vestiti nell’armadio nonostante gli avessi fatto spazio. Non era mai contento di nulla. Togliere l’anello è stato un gesto istintivo”.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati. O meglio, sono lontani anni luce da mesi, come ha spiegato la ex dama di Uomini e Donne Over al magazine ufficiale della trasmissione Mediaset. La Platano ha raccontato maggiori dettagli sul nuovo numero in edicola, spiegando che la crisi è nata durante la quarantena:

Togliere l’anello di Riccardo è stato un gesto istintivo che ho fatto dopo l’ennesima discussione al telefono. I primi venti giorni di convivenza sono andati bene. Poi sono cominciati a riaffiorare i problemi di nostri problemi. A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente “basta”, ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui ho bisogno.

Già sette giorni fa era uscita un’anticipazione delle parole di Ida a Uomini e Donne Magazine: “Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso”. Ora l’intervista completa, in cui non mancano parole durissime, chiarisce meglio i retroscena delle difficoltà nate durante il periodo di lockdown passato insieme da lei a Brescia, che si sarebbe rivelato molto deludente

Riccardo non ha neanche messo i suoi vestiti nell’armadio nonostante gli avessi fatto spazio. (…) Io aspettavo da anni la possibilità di vivermelo in questo modo e speravo che per lui fosse tutto più sentito. (…) Sembrava come se Riccardo non fosse mai contento di nulla, come una di quelle persone cui neanche se regali il mondo su un palmo di mano è soddisfatto. Io gli ho dato tutto e anche stavolta mi ritrovo con le mani vuote. Non posso continuare così: ho bisogno di essere felice e merito di essere felice. Con questo non sto dicendo che Riccardo è sbagliato ma a questo punto penso che forse parliamo una lingua diversa. Forse semplicemente non può darmi quello che voglio.

Finita la quarantena, Guarnieri è tornato a Taranto e i due non si sono più visti: “Io ero anche pronta a scendere da lui per parlare, ma lui non ha voluto che partissi perché non se la sentiva di discutere. Mi ha anche detto che sarebbe salito lui per parlare ma non l’ha fatto. (…) Mi sono fatta avanti e ho cercato di scrivergli, di parlargli, ma lui non ha voluto”. A questo punto, la donna è rassegnata:

Ci abbiamo provato due volte a stare insieme ma nella vita c’è anche bisogno di equilibrio e questa storia non ne ha e forse per me stessa è giusto lasciarla andare.

Riccardo al battesimo della figlia di Sossio e Ursula senza Ida

La conferma della rottura toglie definitivamente i dubbi su un episodio recente che ha visto protagonista proprio Riccardo Guarnieri. Qualche giorno fa, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, altra coppia uscita da Uomini e Donne trono Over, hanno celebrato il battesimo della figlia Bianca. Alla festa ha partecipato anche Guarnieri, rimasto amico di Sossio e Ursula dai tempi di UeD. Riccardo ha scattato alcune foto con la bimba ed è spiccata l’assenza della Platano al party. Ora ne conosciamo i motivi.

