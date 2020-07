Gigi D’Alessio sarà (di nuovo) nonno

Il cantante napoletano, 53 anni, diventerà nonno per la seconda volta. Il figlio Claudio, 30 anni, aspetta un bambino

La famiglia D’Alessio cresce. Gigi D’Alessio diventerà di nuovo nonno.

Ad aspettare un bambino è il figlio Claudio, nato dal matrimonio con Carmela Barbato.

Si tratta del primo figlio con Giusy Lo Conte, ballerina in diversi programmi tv, compagna del figlio del cantante dal 2017. Gigi è già nonno di Noemi, 10 anni, primogenita del figlio. Il cantautore napoletano è tornato da poco in tv, con le repliche dello show condotto con Vanessa Incontrada: Vent’anni che siamo italiani.

Per quanto riguarda gli affari di cuore, il 53enne è single da quando è finito l’amore con Anna Tatangelo. I due – in coppia da 14 anni e genitori di Andrea, 10 – si erano riavvicinati dopo un periodo di pausa, per poi annunciare la separazione a inizio marzo: «Non stiamo più insieme da un po’», avevano fatto sapere, «Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea».

Vanityfair