Eva Henger, il marito lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi sul gossip con Stefano De Martino

Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi continuano ad essere al centro del gossip. A commentare il triangolo più chiacchierato dell’estate, ora arriva il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti. La frecciatina al vetriolo di Caroletti è arrivata via Instagram ed è diretta alla conduttrice de L’Isola dei Famosi. Il marito di Eva ricorda una epica frase che la Marcuzzi rivolse a sua moglie durante una discussione in studio sul famoso canna-gate. “Per non dimenticare” scrive Croletti mostrando anche la conduttrice durante la lite in diretta. E cita le parole della Marcuzzi: “Eva, non fare la morale a me perché io a te non l’ho mai fatta”. Poi, su una foto in cui Alessia, Stefano e Belen sono immortalati insieme, aggiunge un ironico e pungente: “E te credo”. Una chiara allusione alla presunta relazione tra Stefano e Alessia che avrebbe fatto naufragare (di nuovo) la storia tra l’ex ballerino di Amici e Belen.

Leggo