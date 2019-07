Domani, Gerry Scotti festeggerà le 700 puntate di “Caduta Libera!”

Un traguardo importante per, il game show diin onda tutti i giorni sualle 18.45, festeggia le 700 puntate e per l’occasione in studio non mancherà una grande torta.

Il game show co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy sta vivendo una stagione straordinaria: ogni sera infatti si conferma leader del preserale sul target commerciale e quest’anno, inoltre, per la prima volta accompagnerà il pubblico con puntate inedite per tutta l’estate.

Caduta Libera! ha esordito su Canale 5 nella primavera 2015 ed è giunto alla sua ottava edizione.