Rumors, Lorella Cuccarini potrebbe affiancare Amadeus alla conduzione di Sanremo

Secondo il settimanale Diva e Donna, Lorella Cuccarini potrebbe essere il volto femminile che affiancherà Amadeus nella prossima edizione di Sanremo. Diva e Donna cita però altri nomi altisonanti, come a voler dire che nulla sembra ancora definitivamente deciso: se non ci sarà lei, potrebbero esserci Caterina Balivo o Diletta Leotta. Sempre se il conduttore sarà Amadeus: resta infatti in “gara” ancora il giovane conduttore Sky Alessandro Cattellan.

Come svelato nei giorni scorsi, Lorella Cuccarini sbarcherà sulla nuova Rai Uno “sovranista” con La Vita in diretta che verrà condotto in coppia con Alberto Matano. Alla showgirl verranno affidate anche quattro prime serate speciali di Linea verde Gran Tour. Dopo questi due impegni potrebbe scendere anche le scale dell’Ariston, lo storico teatro che ospita il Festival di Sanremo.

Su Diva e Donna si legge: “In Viale Mazzini poi c’è chi scommette che sarà lei la perfetta primadonna per il prossimo Festival di Sanremo. All’Ariston, assicurano in tanti, nel 2020 sarà finalmente la volta di Amadeus, ma è ancora aperta la corsa per chi dovrà affiancare il conduttore: con Lorella sono ben quotate anche Diletta Leotta e Caterina Balivo”.

Blitzquotidiano.it