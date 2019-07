Rai1, stasera andrà in onda “Signore e Signori Al Bano e Romina Power”

Stasera, alle 21:25, andrà in onda su Rai1 la replica integrale dello show “Signore e Signori Al Bano e Romina Power”, che, dopo oltre 20 anni, il 29 maggio 2015 sono tornati a cantare insieme in Italia dal prestigioso palco dell’Arena di Verona. Al Bano e Romina Power, accompagnati da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e con un corpo di ballo di 40 elementi, si sono esibiti con tanti altri amici artisti italiani ed internazionali, tra i quali Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo.

Nel 1967, in un set cinematografico, Al Bano, un giovane dalla voce unica, incontra Romina Power, la bellissima figlia del famoso attore di Hollywood ed insieme, con la loro storia e le loro canzoni conosciute in ogni parte del mondo, iniziano a coinvolgere generazioni, attraversare il tempo e ad appassionare il pubblico. Dopo la separazione, passati più di 20 anni, Al Bano e Romina Power sono tornati a cantare dal vivo in Italia i loro più grandi successi, tra i quali: Acqua di Mare, Libertà, Ci Sarà, Dialogo, Che Angelo Sei, Sharazan, Felicità, È la Mia Vita, Nostalgia Canaglia, Amanda è Libera, e tanti altri, oltre a famose cover e a un brano inedito.