Irene Grandi, il tour per festeggiare i 25 anni di carriera

Dopo il debutto del 22 giugno al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR), continua ‘Grandissimo’, il tour con il quale Irene Grandi presenterà al pubblico il suo nuovo lavoro discografico, tra inediti e nuovi arrangiamenti per i classici che hanno punteggiato i 25 anni della sua carriera. Uno spettacolo pensato per rivivere la lunga carriera dell’artista e per dare voce e corpo alla composizione eterogenea del nuovo album. ‘Grandissimo’, infatti, è un progetto di ampio respiro, come il titolo giocosamente suggerisce, teso a soddisfare una necessità di esplorazione e un impellente desiderio di condividere le esperienze. Come un racconto musicale il nuovo lavoro si compone di tre parti (tre capitoli) e prende le mosse dai numerosi brani inediti che illuminano il progetto, per poi volgere lo sguardo verso le canzoni più rappresentative della carriera dell’artista fiorentina, che vengono reinterpretate e riarrangiate in una chiave completamente rinnovata.

Il ‘Grandissimo Tour’, in corso per tutta l’estate, si concluderà con una grande festa il 12 dicembre al Teatro Verdi di Firenze, la città dove Irene Grandi ha mosso i primi passi della sua carriera e che l’ha vista crescere come artista fino ad affermarsi nel panorama musicale italiano. ‘Grandissimo’, uscito il 31 maggio per Cose da Grandi / Artist First, è stato anticipato dal singolo ‘I passi dell’amore’. L’album si apre con il Capitolo ‘0’, intitolato ‘Inedita’, costituito interamente da nuove canzoni. Il numero ‘zero’ e il titolo evidenziano simbolicamente l’arrivo e l’inizio del percorso artistico di Irene, il compimento e, allo stesso tempo, l’origine di un cammino che contiene tutta la voglia di sperimentare e di esplorare nuove strade.

Il Capitolo ‘1’, dal titolo ‘Insieme’, raccoglie i brani arrangiati in versione unplugged e vede la collaborazione di grandi protagonisti della musica italiana, quali Loredana Berté, Stefano Bollani, Carmen Consoli, Levante, Fiorella Mannoia e Sananda Maitreya (aka Terence Trent D’Arby). Il Capitolo ‘2’, denominato ‘A-Live’, è un’esplosione in chiave elettrica di alcuni grandi successi di Irene che sprigiona grande energia. Un ‘grandissimo’ mosaico narrante composto da tasselli tutti diversi. Un racconto musicale che raccoglie le esperienze ed accoglie le novità.

Adnkronos