Gigi D’Alessio, oggi debutta in radio il nuovo singolo “Domani vedrai”

Da oggi, venerdì 12 luglio, sarà in radio, in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming “Domani vedrai” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) il nuovo singolo di Gigi D’Alessio. Il brano anticipa l’uscita del nuovo disco di inediti del cantautore prevista in autunno, in cui non mancheranno collaborazioni d’eccezione e interessanti sorprese. In “Domani vedrai” Gigi, che ha composto testo e musica, viaggia in una doppia dimensione tra i suoni mediterranei e la lingua partenopea, e vibrazioni elettroniche: “A vita toja nunn’a fa scamazza’ a nisciuno, Arape o core e vive pe t’annammura, Scetate a chistu suonne nun te fa cchiu’ male, Quante nu Papa more nato se ne fa”.

