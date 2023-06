Signorini, d’Urso, Clerici, tutti vicini per la morte di Berlusconi

Silvio Berlusconi si è spento oggi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì. Da tempo combatteva contro una leucemia e nelle scorse settimane aveva passato 45 giorni in ospedale per curarsi. L’ex presidente del consiglio e imprenditore aveva 86 anni. Ad inizio aprile il primo ricovero a seguito di complicazioni respiratorie collegate alla leucemia.

Nel giro di pochi minuti sono arrivate reazioni sui social da parte di numerosi vip. “Oggi ci ha lasciato Silvio Berlusconi… Una notizia che mi ha toccato profondamente il cuore, per quanto gli ultimi giorni non mi facessero pensare a nulla di buono. L’ho conosciuto che ero poco più che una ragazzina, con lui e la sua televisione ho fatto i miei primi programmi importanti, e sempre con lui ho trascorso insieme a tanti amici serate all’insegna del canto e dell’allegria. Ciao Silvio, resterai sempre nel mio cuore e nella storia dell’Italia. Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia che tanto ha amato“, ha scritto Samantha De Grenet sul suo profilo Instagram.

Silvio Berlusconi si è spento oggi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì. Da tempo combatteva contro una leucemia e nelle scorse settimane aveva passato 45 giorni in ospedale per curarsi. L’ex presidente del consiglio e imprenditore aveva 86 anni. Ad inizio aprile il primo ricovero a seguito di complicazioni respiratorie collegate alla leucemia.

Nel giro di pochi minuti sono arrivate reazioni sui social da parte di numerosi vip. “Oggi ci ha lasciato Silvio Berlusconi… Una notizia che mi ha toccato profondamente il cuore, per quanto gli ultimi giorni non mi facessero pensare a nulla di buono. L’ho conosciuto che ero poco più che una ragazzina, con lui e la sua televisione ho fatto i miei primi programmi importanti, e sempre con lui ho trascorso insieme a tanti amici serate all’insegna del canto e dell’allegria. Ciao Silvio, resterai sempre nel mio cuore e nella storia dell’Italia. Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia che tanto ha amato“, ha scritto Samantha De Grenet sul suo profilo Instagram.

“Oggi abbiamo perso una vera ‘leggenda’, un uomo semplicemente eccezionale, che è stato protagonista della Storia d’Italia per oltre 40 anni. Silvio Berlusconi era un imprenditore geniale e un grande statista e lascia un vuoto incolmabile. Per me, che ho avuto il privilegio e l’onore di averlo come amico, questo è un giorno tristissimo. I miei pensieri vanno a tutta la sua famiglia in questo doloroso momento”, ha scritto Flavio Briatore sul suo profilo Instagram.

Sabrina Ferilli ha espresso il suo dolore attraverso una Instagram story, pubblicando un’immagine raffigurante il simbolo del lutto. Gianluigi Nuzzi ha ricordato Berlusconi con un video: “L’uomo delle Libertà. Buon viaggio presidente, sempre grazie” recita la descrizione.

“Vorrei ricordare il Presidente Silvio Berlusconi con una semplice parola: grazie. Grazie per ciò che è stato nella mia vita ed in quella di tutti noi. Grazie per aver potuto godere della sua stima e del suo affetto. Ci mancherà. Un abbraccio ai suoi figli ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene” ha scritto, invece, Gerry Scotti.

“Fino ad oggi è l’unico uomo che abbia dimostrato di avere le capacità e le competenze per dirigere una nazione. Per me sei e resterai per sempre: Il Presidente. Ciao Silvio”, recita la descrizione di Gianni Sperti.

Barbara D’Urso ha voluto salutare così Silvio Berlusconi: “Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna ‘col sorriso di velluto e le palle d’acciaio’, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio“.