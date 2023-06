Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno scelto il nome della figlia

Natalia Paragoni si svela sulla sua gravidanza rivelando qual è la data presunta del parto e i primi dettagli sul nome. Non solo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lancia una frecciata ad alcuni colleghi del suo Andrea Zelletta. Andando per ordine, mentre risponde alle domande dei fan su Instagram, Natalia rivela quali sono per lei le cose più difficili da fare in gravidanza: allacciarsi le scarpe e portare fuori i cani. Dopo di che, passa a una domanda assai gettonata: come si chiamerà la figlia?

Ebbene Andrea e Natalia hanno già scelto il nome della figlia. Nonostante questo, la Paragoni non intende per ora rivelarlo. E c’è un motivo per cui ha deciso di non svelare ancora questo dettaglio, che riguarda Zelletta. Infatti, pare che l’ex concorrente del GF Vip 5 sia ancora dubbioso al riguardo, tanto che ogni tanto spunterebbe con altri nomi. Ecco cosa racconta l’ex corteggiatrice:

“Diciamo che il nome è scelto, però non si sa mai che cambi idea. In teoria l’abbiamo scelto, già da un po’. Ma ogni tanto Andrea se ne esce con un altro nome. Quindi non vorrei mai dirlo e poi alla fine non è quello. Quindi aspetteremo la nascita a dirlo”.

Natalia Paragoni risponde poi a un’altra curiosità di molti dei suoi fan. Attualmente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è alla 33esima settimana e svela al pubblico che la segue la presunta data del parto.

“Parlandone qua con le ragazze ho capito che il 4 agosto è il termine. Poi c’è la settimana ostetrica, di cui però il mio ginecologo non mi ha mai parlato. È più una cosa che ho sentito qua, non l’avevo mai sentita”.

Dunque, Natalia tiene conto come presunta data del parto il 4 agosto 2023 e, nel frattempo, cerca di ritagliarsi qualche momento di relax. Sta già trascorrendo le sue vacanze estive, in Puglia, in quanto questo è l’unico mese in cui può ancora spostarsi. A luglio ha intenzione di restare a Milano, dove partorirà, vicino ai suoi genitori. Poi ad agosto la Paragoni avrà sua figlia e si recherà in montagna con la sua famiglia.