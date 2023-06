L’Isola dei Famosi, salta la semifinale

La semifinale de L’Isola dei Famosi non andrà in onda lunedì 12 giugno. Il programma è sospeso. La nona puntata della trasmissione slitta a data da destinarsi. Ilary Blasi e il suo team resteranno fermi. Il motivo del forfait è presto detto: Canale Cinque dedicherà uno speciale a Silvio Berlusconi, deceduto nella mattinata del 12 giugno al San Raffaele di Milano. Una notizia che ha scosso il Bel Paese e il mondo.

Lungo tutta la giornata, sulla rete ammiraglia Mediaset, come reso noto dalla medesima azienda di Cologno Monzese, verranno trasmessi degli speciali dedicati al leader di Forza Italia. Dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5″ che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 fino alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcorn24 senza interruzioni pubblicitarie.

Tornando alla semifinale de L’Isola dei Famosi, è probabile che sarà recuperata a breve. Anche perché la finale è prevista per il 19 giugno (la settimana dopo inizierà invece Temptation Island). Dunque non sono molti i giorni disponibili per trasmettere il penultimo capitolo del reality show dei naufraghi.

La morte Berlusconi, però, ha naturalmente precedenza su tutto. In questo ore concitate si sta pensando esclusivamente a dare spazio agli speciali per l’ex premier. Non appena sarà definito il palinsesto dei prossimi giorni, verrà deciso il dà farsi sulla semifinale de L’Isola dei Famosi.