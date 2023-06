Cattelan in prima serata in Rai? Ecco tutto quello che sappiamo

Nei programmi di Rai 2 potrebbe esserci un ritorno del varietà in prima serata, magari la domenica. Stando al retroscena di TvBlog, il candidato ad occupare questa fascia di palinsesto sarebbe Stasera c’è Cattelan, condotto da Alessandro Cattelan. Lo spettacolo potrebbe andare in onda, a partire dal prossimo anno, in una nuova versione da prima serata.

In termini di orario, Stasera c’è Cattelan si collocherebbe alle 21, subito dopo l’edizione delle 20:30 del Tg2. La durata sarebbe di oltre due ore, con una conclusione alle 23:30. Qualora dovesse concretizzarsi un simile scenario, per Rai 2 si tratterebbe di un ritorno al passato. Il venerdì e la domenica erano, un tempo, le serate deputate all’intrattenimento attraverso people show e varietà di carattere comico. Si ricorda, nel primo caso, Portobello di Enzo Tortora, punta di diamante del secondo canale.

Con la probabile collocazione di Stasera c’è Cattelan in prima serata su Rai 2, si allontanano le voci di un suo possibile collocamento nella stessa fascia oraria su Rai 3. Questo spazio, infatti, sembrerebbe destinato a Report, programma di Sigfrido Ranucci che si presenterebbe in una versione più allungata. Verrebbe così occupato lo slot lasciato libero, nel palinsesto di Rai 3, da Fabio Fazio, prossimo ad iniziare una nuova avventura su Discovery.

Il late show di Alessandro Cattelan sembrerebbe destinato a cambiare volto, trasformandosi in un prime time show. Un possibile trasferimento del suddetto varietà in prima serata renderebbe ancor più evidente come la dirigenza Rai sia intenzionata a fare di Rai 2 non solo un canale di intrattenimento, ma anche un esempio di sperimentazione e real tv. Proprio questa volontà, stando al retroscena di TvBlog, garantirebbe a Viva Rai 2 di Fiorello di vedersi riconfermato per la prossima stagione.

È possibile, inoltre, che il palinsesto di Rai 2 possa ospitare delle seconde serate di intrattenimento, abbandonando l’idea di vedere trasmissioni a periodi, cioè tre giorni alla settimana. Si pensa che possano andare in onda almeno due programmi differenti in due seconde serate a settimana. Proprio per questo motivo sembrerebbe certa la conferma di Bar Stella, programma di Stefano De Martino.