Vanessa Incontrada posta una foto in palestra su Instagram come risposta agli haters

Da alcuni giorni l’attrice e conduttrice è al centro di un dibattito, tra body shaming e odiatori online. Spesso è stata attaccata per il suo fisico ma lei si è sempre battuta per il movimento body positive, posando nuda su Vanity Fair proprio per portare sulle cover corpi diversi da quelli a cui le passerelle ci hanno abituato. Adesso risponde prendendo in giro chi la critica per il fitness

Vanessa Incontrada ha postato una foto in palestra su Instagram per rispondere agli haters. In una delle sue Storie di IG ha scritto con sarcasmo “Ma come?! L’Incontrada si allena?? Ma siamo pazzi?!!” aggiungendo una lunga sfilza di emoji che piangono dal ridere. Il motivo di questa frase è per prendersi gioco di chi l’ha attaccata per la foto in cui correva.



Da alcuni giorni l’attrice e conduttrice è al centro di un dibattito, tra body shaming e odiatori online. Spesso è stata attaccata per il suo fisico ma lei non si è mai preoccupata delle critiche e si è battuta per il movimento body positive (di cui è paladina).



Nel settembre 2020 l’attrice e conduttrice televisiva ha posato nuda sulla copertina di Vanity Fair proprio per portare sulle cover dei magazine di moda corpi diversi da quelli a cui le passerelle ci hanno abituato.

“Contro haters e bullismo in favore della bellezza di tutte le donne”, così è stato descritto da Vanity Fair il suo sforzo nell’aiutare la battaglia del movimento sociale del body positive, finalizzato a rappresentare tutti quei corpi che vengono mal rappresentati oppure non rappresentati per niente dai media.

LA FOTO DI LEI IN COSTUME DA BAGNO

Pochi giorni fa sulla copertina del settimanale “Nuovo” è apparsa una presunta foto di Vanessa Incontrada. La definiamo presunta perché molti dubitano che si tratti di lei. Incontrada, dal canto suo, non si è assolutamente espressa su quello scatto, che sarebbe una foto “rubata” da un paparazzo su una spiaggia di Follonica. L’immagine è stata da molti criticata, considerata al limite del body shaming.

GLI SFORZI DI VANESSA INCONTRADA IN CHIAVE BODY POSITIVE

L’aspetto estetico di Vanessa Incontrada è cambiato dopo la gravidanza. La star si è battuta contro i pregiudizi nei confronti della metamorfosi della sua silhouette.

Ha deciso di prestarsi come modella per Elena Mirò, la casa di moda che negli anni Ottanta nacque come marchio per le cosiddette “taglie forti”.



Nel dicembre del 2019 ha commosso il pubblico televisivo con un monologo in cui esortava tutti – in particolare le donne – a smettere di non piacersi, di limitarsi e di sentirsi inadeguate.

“Sei una ragazza? Devi essere magra, bella, perfetta, altrimenti diventi un bersaglio per offese e sberleffi, diventi ‘una grassa’, come fosse un marchio infamante. E tu? Tu vivi nella paura di essere sbagliata. Sono cose che conosco e che per fortuna ho superato. Per questo mi sono detta: basta, adesso voglio dire la mia”. Questo era l’incipit del monologo con cui Vanessa Incontrada ha offerto il proprio messaggio, in occasione della sua partecipazione allo show televisivo di Rai 1 “20 anni che siamo italiani” condotto da lei e Gigi D’Alessio.

LE CRITICHE RECENTI

Vanessa Incontrada recentemente è stata nel mirino delle critiche su due fronti diversi: da un lato per lo scatto di lei in costume e dall’altro per la foto in cui si allenava. La didascalia che correda la Storia di Instagram (“Ma come l’Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?”) sembra fare riferimento direttamente al secondo fronte, quello delle critiche mosse perché si permette di concedersi dell’attività fisica.

Alcuni utenti di Instagram avevano scritto sotto allo scatto condiviso da Incontrada parole di biasimo, dicendo di essere delusi dal fatto che anche lei si curasse del suo aspetto fisico, a loro avviso a dispetto del suo impegno per il body positive.

“Vanessa, anche tu? Fotografata mentre corri!?!? Mi crolla un mito”, ha scritto un utente. “Anche tu come tutte”, sottolinea un altro user di Instagram. Anche in quel caso, l’attrice e conduttrice ha scelto di non entrare nel merito delle critiche, senza commentare ulteriormente. E comunque moltissimi messaggi che si stanno stratificando sul profilo di Vanessa Incontrada sono di ben altro tenore, come quello che dice: “Criticarla perché corre… Fare un po’ di sport è salutare per corpo e mente, e non tutti diventiamo atleti fisicati che devono fare le olimpiadi. Fermiamoci qui senza andare oltre. Brava Vanessa”.