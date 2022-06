Top Gun: Maverick, ricreata con l’AI la voce di Val Kilmer persa per il cancro alla gola

L’attore lotta dal 2015 contro la malattia per cui si è dovuto sottoporre a un intervento di tracheostomia. Ma grazie all’intelligenza artificiale, nel film il suo personaggio riesce a comunicare. La tecnologia utilizzata è stata sviluppata dalla startup Sonantic

Val Kilmer torna a vestire i panni del pilota Iceman in Top Gun: Maverick, nelle sale dal 25 maggio. L’attore, che interpreta il ruolo di Tom “Iceman” Kazinsky, lotta dal 2015 contro un cancro alla gola per cui si è dovuto sottoporre a un intervento di tracheostomia, che gli ha causato la perdita della voce. Ma grazie all’intelligenza artificiale, nel film il suo personaggio riesce a comunicare. La tecnologia utilizzata è stata sviluppata dalla startup londinese Sonantic, riporta Fortune, che da tempo usa l’intelligenza artificiale per creare voci che poi vengono utilizzate nei videogiochi, nella produzione sonora di Hollywood e nella logopedia.

LE SCENE DEL FILM CON KILMER

Nel film viene spiegato che il personaggio di Iceman è affetto da un cancro e per questo comunica digitando su un computer. In una scena però si vede il tenente Maverick avere un breve incontro con Kazinsky, che riesce a pronunciare qualche battuta.

COME È STATA RICREATA LA VOCE

Per ricreare la voce di Kilmer e “doppiare” il suo personaggio, Sonantic ha sviluppato un nuovo algoritmo in grado di performare anche con una quantità di dati dieci volte inferiori alla norma. La difficoltà principale era la scarsa quantità di registrazioni della voce di Kilmer che i tecnici avevano a disposizione, quasi tutte dai film in cui l’attore ha recitato, insufficienti per il training dell’AI. Ma grazie al nuovo sistema, Sonantic è riuscita a ricreare un modello vocale adatto a “doppiare” Kilmer nel film.