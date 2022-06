Jessica Simpson lancia una collezione di scarpe da sposa

La popstar e fashion designer ha firmato un’esclusiva linea di bridal shoes, preziose e scintillanti, con tanti elementi simbolici e beneauguranti per arricchire di stile un giorno da favola

Cantante, attrice, star globale, imprenditrice ma, soprattutto, una donna profondamente romantica. Jessica Simpson ha aggiunto una nuova linea di scarpe da sposa al suo brand di abbigliamento e accessori Jessica Simpson Collection. La capsule “Happily Ever After” comprende ben undici modelli di calzature adatte per il giorno del Sì e segnano il debutto dell’artista statunitense nel mondo del wedding, nel quale – ha ammesso – si trova molto a suo agio.

LE SCARPE DA SPOSA: SPECIALI E CON QUALCOSA DI BLU

“Per sempre felici e contenti”, la formula di rito con cui finiscono le fiabe, è la frase giusta per iniziare la favola della vita a due, per questo Jessica Simpson l’ha adottata come nome della sua esclusiva capsule collection di scarpe da sposa e l’ha fatta anche imprimere sulle suole dei modelli che portano la sua firma, belli da vedere, dunque, sia nelle parti visibili che in quelle nascoste.

La suola, infatti, è il pezzo forte della collezione, come sapranno i veri amanti delle scarpe, speciale, come l’occasione per cui è pensata.

Sotto ogni scarpa non solo c’è la frase sopra menzionata ma anche una pietra blu, color zaffiro, elemento portafortuna delle spose che per tradizione devono indossare qualcosa di blu nel giorno fatidico delle promesse. Anche il sacchetto per conservare le scarpe è in raso blu, prova che quel paio di scarpe è davvero speciale e dovrà essere preservato come un tesoro prezioso. Pensare a una collezione di scarpe da sposa è stata una vera emozione per la cantante che si è immersa nel ricordo del suo matrimonio con Eric Johnson. Lo stile adottato per quell’indimenticabile giorno del 2014 è stato un’ispirazione per la capsule, ha rivelato la popstar in un’intervista a The Knot.