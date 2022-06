Demi Lovato, è uscito il nuovo brano Skin On My Teeth

La canzone segna un ritorno al rock che ha caratterizzato alcuni lavori precedenti della cantante

L’artista statunitense ha pubblicato il singolo Skin On My Teeth dando inizio alla sua nuova era discografica

DEMI LOVATO, PUBBLICATO IL VIDEOCLIP DI SKIN ON MY TEETH

Da attrice a cantante passando per il mondo della moda, nel corso degli anni Demetria Devonne Lovato, questo il nome all’anagrafe, si è affermata come una delle protagoniste assolute nel mondo dello showbiz.

Ora, l’artista ha pubblicato il nuovo brano Skin On My Teeth che ha subito ricevuto ottimi consensi da parte del pubblico che ha apprezzato il ritorno al rock tipico di alcuni brani del passato.

Inoltre, la cantante ha distribuito anche il videoclip ufficiale del singolo che ha già ottenuto più di 250.000 visualizzazioni su YouTube.

Il brano è arrivato a circa un anno di distanza dall’uscita dell’album Dancing with the Devil… the Art of Starting Over, contenente la canzone Anyone.

Tra i singoli più popolari della cantante Heart Attack, Cool for the Summer, Confident, Sorry Not Sorry e Tell Me You Love Me.











