Colin Farrell, in arrivo la serie Sugar per Apple TV+

Nuovo progetto lavorativo all’orizzonte per Colin Farrell. Nelle scorse ore Deadline ha rilanciato la notizia del coinvolgimento dell’attore nella serie targata Apple TV + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

SUGAR, I DETTAGLI DELLA PRODUZIONE

L’attore irlandese, classe 1976, sarà il protagonista di Sugar. Poco fa il magazine ha rivelato che Colin James Farrell, questo il nome all’anagrafe, avrà il compito di ricoprire i panni del protagonista nella serie di cui sarà anche produttore esecutivo.

Inoltre, Deadline ha rivelato che la serie potrebbe essere ambientata a Los Angeles e seguire la storia di un detective.

Nessuna informazione per quanto riguarda gli altri possibili nomi del cast, la data di inizio delle riprese e di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.

Nel corso degli anni Colin Farrell si è imposto come uno dei volti più noti di Hollywood, tra le sue pellicole più celebri troviamo In Bruges – La coscienza dell’assassino e The Lobster.