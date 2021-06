Il Signore degli Anelli: in arrivo il prequel animato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

New Line e Warner Animation porteranno al cinema il film animato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, che racconterà quello che è accaduto 250 anni prima della saga.

È un bel periodo per gli amanti della saga de Il Signore degli Anelli di John R. R. Tolkien: non solo Amazon Studios ha in preparazione una costosissima serie prequel live action ambientata nella cosiddetta seconda era della Terra di Mezzo, ma grazie a New Line e Warner Animation arriverà al cinema un prequel animato, tratto dalle appendici della trilogia tolkieniana, che racconterà quello che è successo 250 anni prima, durante la terza era: The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Anche se Peter Jackson e Fran Walsh non sono al momento coinvolti nel progetto, lo è Philippa Boyens, loro collaboratrice, in qualità di consulente (anche se il suo apporto nella “modernizzazione” dei dialoghi è stato parecchio criticato dai fan).

A dirigere il film sarà Kenji Kamiyama e l’animazione sarà a cura della Sola Entertainment. Al momento si stanno scegliendo le voci per i personaggi. La storia si incentra sul potente Re di Rohan, Helm Hammerand (Helm Mandimartello nella traduzione italiana), alla guida del popolo dei cavalli, i Rohirrim appunto, di cui si parla nell’appendice del Signore degli Anelli e le cui gesta verranno espanse in questo lungometraggio.

comingsoon.it