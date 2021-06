Fede e Paola si dicono addio: “Erano già in crisi a Verissimo”

È finita la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip 2020 e il cantante si sono detti addio e lo hanno annunciato sui social network con un messaggio congiunto. Eppure, solo un mese fa, erano stati ospiti di Verissimo parlando di un amore importante, che durava da quasi tre anni. Oggi i fan della coppia incassano l’amaro colpo, ma sono in molti a pensare che già in quell’intervista con Silvia Toffanin i rapporti tra Federico e Paola si fossero già “raffreddati”.

Da alcune settimane Paola Di Benedetto e Federico Rossi non si vedevano più insieme sui social. La distanza tra loro avevano iniziato a insospettire i fan e i rumor su una possibile crisi si erano moltiplicati. Nessuna smentita era però arrivata dai due personaggi. Rossi sempre più impegnato nella sua carriera da solita, con l’uscita del nuovo singolo con Annalisa “Movimento Lento“. Mentre la Di Benedetto era stata addirittura pizzicata dai paparazzi in barca con Stefano De Martino. Quando le voci sono iniziate a farsi insistenti i due non hanno più potuto negare e hanno annunciato la rottura su Instagram. “In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino – ha scritto l’ex gieffina sul web – Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli”. All’origine dell’addio non ci sarebbe stato alcun tradimento, come si vociferava da giorni, a chiarirlo è stata la stessa Di Benedetto nel suo messaggio. “Semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”. Secondo i sostenitori della coppia, però, la crisi sarebbe stata evidente già dalla partecipazione a Verissimo, il programma del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. In quell’occasione, Federico Rossi aveva usato parole di stima e affetto per la fidanzata, ma alcune frasi erano suonate come un campanello di allarme: “A prescindere da come andrà la nostra storia io per te ci sarò sempre”. E sotto il video condiviso sulla pagina Instagram di Verissimo si sono moltiplicati i commenti su una fine che sembrava nell’aria: “Secondo me c’era già qualcosa che non andava”, “Già da queste esatte parole si capiva che qualcosa si era rotto”, “Già c’era maretta”, “Dall ‘intervista io avevo già capito che lui era un po’ freddino non lo vedevo tanto preso”. Federico e Paola, due volti molto amati sul web e non solo, non sono riusciti a nascondere la crisi agli occhi dei loro fan.

Novella Toloni, ilgiornale.it