Belen, incinta e sparita dai social, spiega il perché della sua assenza

La showgirl diventerà mamma per la seconda volta a metà luglio. Al suo fianco il compagno Antonino Spinalbese

A chi è abituato a vederla condividere passo passo la sua quotidianità, non è passato certo inosservata la ‘latitanza’ social di Belen delle ultime settimane. Assenza che ha preoccupato qualcuno, considerato lo stato di gravidanza della showgirl argentina, ma che in realtà nasconderebbe solo l’esigenza di vivere un momento così particolare al riparo da occhi indiscreti. E’ lei stessa a spiegarlo via social, attraverso un messaggio in cui dice di volersi godere queste ultime settimane al fianco del compagno Antonino Spinalbese e degli affetti più cari.

“Non è che io sia diventata antipatica”, ha ironizzato su Instagram Belu a chi le domandava se stesse attraversando un momento problematico. “Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo”. Una decisione che arriva ad un mese e mezzo circa dalla nascita di Luna Marie, la seconda figlia dopo Santiago, avuto otto anni fa dall’ex marito Stefano De Martino. “Voglio tenere un po’ di cosine per me…così mi sembra quasi di custodire un po’ la mia gravidanza. Manca meno di un mese. Non vedo l’ora”.

Altrettanto silenziosi i profili social di Antonino, ex hairstylist ed oggi futuro papà, che da sempre condivide poco del suo privato col pubblico, fatta eccezione per le romantiche dediche alla compagna scritte nelle settimane scorse ed alcuni scatti artistici sfoggiati con orgoglio vista la sua ambizione di diventare fotografo.

Legati dalla scorsa estate, Belen e il fidanzato hanno raccontato passo passo il loro periodo di grazia ai follower, tra ecografie e viaggi in giro per il mondo (con destinazioni d’eccezione, da Como alle Maldive), per godersi in tranquillità un periodo così speciale. Ora è il momento di viversi quest’ultima fase in totale discrezione.

today.it