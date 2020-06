Rai Radio 2, nuovo weekend con “Viva Sanremo” di Pino Strabioli: ci saranno Malcom Pagani e Giovanni Caccamo

Un altro piacevole weekend in compagnia di Pino Strabioli (nella foto) su Rai Radio2. Domani e domenica andrà in onda dalle 11 alle 12, la trasmissione Viva Sanremo che celebra il meglio della musica italiana. Inizialmente il programma doveva avere vita breve, giusto il tempo di festeggiare i settant’anni di Sanremo, ma il successo ha spinto la rete a far proseguire il ciclo delle trasmissioni. Domani Pino Strabioli incontrerà Malcom Pagani, il vice direttore di Vanity Fair. L’intervista verterà sul mondo creativo e intellettuale di Pagani, noto per le sue imperdibili interviste ai personaggi dello spettacolo. Domenica sarà la volta di Giovanni Caccamo, artista eclettico dallo straordinario talento. Si parlerà della sua carriera e della sua silhouette artistica