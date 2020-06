Serena Enardu deride Pago: ‘Ha detto che potrebbe perdonarmi? Sono preoccupata per quest’uomo. L’importante è crederci’

La mora ironica dopo l’intervista rilasciata dall’ex compagno. Nelle IG Stories di fa vedere mentre si fa grasse risate e dice: ‘Ho vissuto un’altra storia’

Serena Enardu deride Pago. Il cantante 48enne in un’intervista rilasciata a Oggi è tornato sul nuovo addio con l’ex tronista e a sorpresa, spiazzando tutti, ha detto: “Non mi pento di nulla, rifarei tutto daccapo: anche perdonare Serena per essersi invaghita di un altro. Però chiariamolo, lei a me aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro, ma non è accaduto nulla’. Quindi mi ha mentito”.

Pacifico Settembre poi a precisa domanda sul perdono al giornalista del settimanale ha risposto: “Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema non è perdonare, ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”. La bella sarda è impietosa nei confronti dell’ex. Replica ironica, assai cinica e incredula riguardo le affermazioni dell’artista. Nelle sue IG Stories lo deride e scrive: “Io sono seriamente preoccupata per quest’uomo!!! L’importante è crederci”.

Serena Enardu poi in alcune clip si fa vedere mentre si fa grasse risate stesa sul lettone. La bella 43enne ribadisce il suo concetto: “Io…boh… Ho vissuto un’altra storia”. Ormai per lei questa volta è davvero finita: Pago pare proprio un capitolo chiuso della sua esistenza, nonostante lui l’abbia definita “il grande amore della vita”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it