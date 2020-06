RaiPlay, spazio al teatro italiano contemporaneo

Tre nuove proposte per gli appassionati di teatro saranno disponibili su RaiPlay. Si tratta di tre opere diverse, accomunate dalla comune ricerca della sperimentazione e della contaminazione di generi, come nella originalissima rilettura in chiave tradizionale sarda del Macbeth, firmata Alessandro Serra, o nell’importanza del rapporto epistolare tra i fratelli Theo e Vincent Van Gogh, fulcro narrativo del testo di Stefano Massini. Di seguito, le tre opere, nel dettaglio.

Vincent Van Gogh: l’odore assordante del bianco

In vita il fratello Theo fu un costante riferimento per l’artista, come documentato dalle centinaia di lettere che Vincent gli scrisse e che, nel tempo, sono state raccolte in diverse edizioni. Quel rapporto evidentemente necessario raffigura il perno narrativo intorno al quale Stefano Massini ha scritto uno spietato dramma teatrale cui Alessandro Preziosi fornisce una maschera adeguata.

Si nota all’imbrunire

Lucia Calamaro è una delle più preparate registe del teatro italiano contemporaneo. Qui dirige un altrettanto bravo Silvio Orlando in una agrodolce resa dei conti, che avviene durante una riunione di famiglia in campagna, in un fine-settimana apparentemente come altri.

Macbettu – Il racconto

Emblema dell’ambizione umana, “Macbeth” è una delle tragedie più celebri di Shakespeare. Nell’originale adattamento di Alessandro Serra, i contenuti dell’opera teatrale si affiancano al folklore sardo, ribadendo come l’arte trovi la sua migliore ispirazione dalla contaminazione dei linguaggi e delle esperienze.