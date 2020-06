“Ho perso la fiducia in lei”. Pago rompe (finalmente) il silenzio sulla storia con Serena

La love story tra Pago e Serena sta assumendo ogni giorno che passa tutte le sfumature più particolari di un romanzo Harmony.

E ora, immancabile, arriva un nuovo pezzo del puzzle. Il cantante ed ex concorrente del Grande Fratello Vip solo qualche giorno fa aveva rivelato sui social che avrebbe raccontato i veri motivi della sua rottura con Serena Enardu. E così ha fatto. La loro relazione è proseguita a gonfie vele fino a poche settimane fa ma, poco dopo la fine del lockdown, con un post sui social, è arrivata la notizia che ha sconvolto i fan. Da lì in poi si sono susseguite frecciatine sui social, creando una certa tensione tra i due. Almeno fino ad oggi. Pago, infatti, ha sciolto finalmente il silenzio in merito alla sua tormentata storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne. In una breve intervista su Oggi, Pago sembra essere molto risulto sulla questione: “Mi ha mentito, ma il vero problema non è questo. Ho perso in lei la fiducia”.

Parole schiette e sincere che svelano un retroscena molto particolare della loro relazione. E a quanto pare nessuno dei vecchi dissidi è stato appianato, anzi la convivenza forzata è stato il motivo scatenante della rottura. “Stare con lei 24 ore su 24 non è stato facile. Prima che prendessi in mano il suo telefono lo scorso 11 maggio, io e Serena eravamo già in crisi”, afferma Pago. In questa rottura spunta di nuovo il nome di Alessandro Graziani, il tentatore del reality di Mediaset, fautore di tutti i problemi della coppia. “Lei mi ha mentito per due mesi e non sono riuscito a digerire questo affronto –aggiunge -. Anche se lo devo ammettere che già da aprile non ci parlavano più con il linguaggio dell’amore. Poi la quarantena ha fatto uscire fuori nuovi e vecchi problemi”.

Pago anche se è rimasto molto scottato non chiude definitivamente le porte alla sua Serena. “Perdonarla? Chi può dirlo. Non faccio previsioni. Il problema non è perdonare ma ritrovare la fiducia che ho perso in lei. È un cane che si morde la coda – continua -. Mi fa male questa situazione, ma sono stato costretto a chiudere la storia. Credo di averlo fatto con civiltà”.

Carlo Lanna, ilgiornale.it