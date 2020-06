Rete8, stasera torna “Interno 8”

Saranno il cantante e musicista Joe Barbieri e il trombettista jazz di caratura internazionale Fabrizio Bosso i due ospiti speciali della quinta

puntata di "Interno 8", in onda alle 20.20 su Rete8,

e pagine social di Rete8 (Facebook e YouTube).

Barbieri ha di recente scritto e prodotto Tu, io e domani, una canzone registrata in collaborazione con alcuni illustri amici come Fabrizio Bosso, appunto, Sergio Cammariere, Tosca e Luca Bulgarelli. Le vendite della canzone sono state destinate alla Protezione Civile, impegnata a contrastare gli effetti del COVID-19 in Italia. Con Bosso, inoltre, si parlerà della sua frenetica vita d’artista in giro per il mondo. Nel corso della puntata ci sarà anche un sentito omaggio al cantante, compositore e pianista Bruno Martino, mancato proprio

il 12 giugno di 20 anni fa. Martino è noto per aver composto, tra i tanti, anche il brano Estate, standard jazz suonato in tutto il mondo. Puntata elegante dunque, che non mancherà di far sorridere con l’attesa rubrica di Tiziana Di Tonno (nei panni di Tatiana), di far riflettere con l’editoriale di Luca Pompei e di intrattenere con l’accompagnamento musicale di Alessandro De Berardinis (ormai ribattezzato il Musico Felice). E come sempre, amministratrice del simpatico condominio sarà la curatrice e conduttrice Paola De

