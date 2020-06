Rete 4, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”

Stasera, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.



Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi del caso di Luca Sacchi, il ragazzo freddato con un colpo di pistola alla testa, la sera del 23 ottobre scorso, a Roma. In carcere per l’omicidio, Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Dalle carte, intanto, emergono nuovi segreti riguardanti Anastasya, la fidanzata, presente in aula quale imputata e accusatrice.



Al centro della puntata anche la morte di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e trovata senza vita il 26 febbraio 2011. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo, in via definitiva, Massimo Bossetti. L’uomo continua a professarsi estraneo ai fatti e protesta perché i suoi avvocati non potranno riesaminare i reperti: «la mia colpa è essere innocente…», ha detto.