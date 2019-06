Stasera andrà in onda, su Rai3, “Chi l’ha visto?”

Nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda stasera alle 21.20 su Rai3, Federica Sciarelli si occuperà del caso di Liam, 32enne statunitense, somellier e commerciante di vini, scomparso a Torino il 10 maggio. I suoi genitori, residenti in New Jersey, non lo sentono più da tempo e quando lo cercano al cellulare risponde una voce di donna. La polizia sta indagando e il padre e il fratello di Liam sono volati in Italia e hanno chiesto aiuto anche alla trasmissione Rai. Prosegue anche l’inchiesta sulle “truffe romantiche”, aumentano le testimonianze di donne cadute nell’inganno e le segnalazioni di foto rubate a uomini inconsapevoli per creare false identità e attirare nuove vittime.