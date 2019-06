Francesco Monte si sarebbe già consolato dopo l’addio con Giulia Salemi: la donna che l’avrebbe fatto capitolare sarebbe la modella spagnola Maria Jose

A Ibiza intimo con Maria Jose dopo il crack con Giulia Salemi Francesco Monte. L’ex tronista ora segue la ragazza sul social e il gossip impazza…

Francesco Monte si sarebbe già consolato dopo l’addio fresco, fresco con Giulia Salemi. A Ibiza per un matrimonio di un amico avrebbe conosciuto la modella spagnola Maria Jose. I due, stando ai gossip lanciato dal giornalista Alberto Dandolo, avrebbero subito provato attrazione l’uno per l’altra, al punto da capitolare e trascorrere insieme una notte appassionata.

Neo single dopo l’addio con Giulia Salemi, Francesco Monte avrebbe già voltato pagina. L’ex tronista ora segue Maria Jose sul social, ‘followa’ la ragazza con il corpo tutto curve: il pugliese non avrebbe resistito, vittima della sua avvenenza.

Dopo l’addio, Giulia Salemi pare inconsolabile sui social. Ai fan racconta di soffrire di insonnia: ha le occhiaie. La 26enne va in palestra per cercare di non pensare, sfiancandosi con gli allenamenti. Per ben cinque anni non ha pensato alla prova costume, ora si pone come obiettivo di essere al top, almeno questo.

Francesco Monte, invece, non parla. E’ volato a Ibiza, isola in cui è nata in passato anche la sua storia con Cecilia Rodriguez. Evidentemente quando approda alle Baleari è più predisposto all’amore o alle tentazioni della carne, chissà.

Alla festa di matrimonio vede Maria Jose ed ecco che esplode la passione che li avrebbe portati a trascorrere la notte insieme. Anche se il condizionale è d’obbligo in questi casi.

Annamaria Capozzi, Gossip.it