Ficarra e Picone sono in Marocco, sul set del nuovo film

Sabato avete iniziato le riprese del nuovo film in Marocco.

«L’abbiamo anche dichiarato fiscalmente quindi si può dire, siamo davvero felici come se fosse il nostro settimo film… A parte gli scherzi noi torniamo a fare cinema solo quando abbiamo una storia che ci stimola, cerchiamo di non percorrere strade che abbiamo già percorso, proviamo a spostare l’asticella sempre un po’ più in alto».