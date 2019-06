Fedez a casa con l’ex pornostar Mia Khalifa e Leone in lacrime: “Un giorno mi ringrazierai”

Il cantautore rap Fedez si è lasciato immortalare con l’ex porno-diva libanese, naturalizzata americana, nella sua casa a Los Angeles.

Il consorte dell’influencer-marketing Chiara Ferragni, Fedez, si è lasciato immortalare in una simpatica foto insieme al figlio Leone e all’ex star di film a luci rosse libanese, naturalizzata americana, Mia Khalifa. Lo scatto in questione è stato realizzato a casa di Fedez, a Los Angeles.Ma, così come trapela dall’inaspettata immagine, il piccolo Leone appare in lacrime e contrariato dinanzi alla visione dell’ex porno-diva. Una reazione, quella avuta da Leone, che ha sospinto il rapper di “Cigno nero” a riportare a corredo della sua foto la seguente descrizione: “Ora piangi, ma un giorno farai vedere questa foto ai tuoi compagni di classe e mi ringrazierai”.

Mia Khalifa ospite da Fedez

Il post condiviso da Fedez con i follower su Instagram ha ricevuto moltissimi commenti. Tra i messaggi più bollenti riportati dagli utenti, si legge: “Ma la bella domanda é: ‘Chiara é tranquilla che stai a casa con @miakhalifa ???’ “.Per chi suppone che Fedez abbia avuto una tresca con Mia, è importante sottolineare che la Khalifa è stata ospitata dai Ferragnez, nella loro casa a Los Angeles, insieme a suo marito Robert Sandberg. La carriera di Mia nel mondo del porno è finita nel lontano 2016.

Serena Granato, ilgiornale,it