Andrea Iannone e Giulia De Lellis, è amore? Per tutti sono la nuova e inaspettata coppia dell’estate 2019. Il pilota intanto si fa vedere con fratello dell’influencer, Giuseppe

Fa coppia in auto con il fratello di Giulia De Lellis Andrea Iannone. Quando stava con Belen, era sempre insieme a Jeremias, feeling con i cognati

Andrea Iannone e Giulia De Lellis insieme catalizzano l’attenzione dei media. Il pilota, ex di Belen Rodriguez, e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex di Andrea Damante e Irama, si dice che siano la nuova e inaspettata coppia dell’estate 2019. I due sono stati pizzicati insieme a Lugano, dove il centauro vive. Ora, però, è il social a regalare un altro indizio sulla liaison tra il 29enne e la 23enne: Andrea nelle sue IG Stories si fa vedere in auto con il fratello dell’influencer, Giuseppe De Lellis.

Quando stava con Belen, Andrea Iannone era inseparabile da Jeremias Rodriguez, a cui è rimasto comunque molto legato anche dopo la rottura con l’argentina. Ora è in ottimi rapporti con quello che dovrebbe essere il suo nuovo cognato. Il fratello di Giulia De Lellis, classe 1998, si fa chiamare Peppe e pare proprio che con Andrea vada molto d’accordo.

E’ amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone? La moretta, ex GF Vip, nelle sue Instagram Stories non accenna minimamente al gossip, smentito non pienamente e senza alcuna convinzione in un locale, rispondendo alle domande di alcuni dei suoi milioni di fan. Lo sportivo non dice una parola a riguardo, ma infiamma gli animi di chi li vorrebbe come coppia, facendosi vedere con il fratello di lei e scatenando così ulteriormente i rumors.

Peppe pare sia stato proprio l’artefice di questa storia: appassionato da sempre di moto, è andato a Mugello a vedere Iannone. Ce lo ha portato proprio Giulia, così racconta il settimanale Chi, per fargli un regalo. Andrea ha conquistato la fashion blogger con tanti complimenti. Ancora una volta è stato lui a fare il primo passo, proprio come con Belen. Si spera solo che stavolta sia più fortunato…

Annamaria Capozzi, Gossip.it