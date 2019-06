1994, il capitolo finale trilogia Sky

Con Accorsi, Miriam Leone, Guido caprino, Antonio Gerardi

Prime immagini di 1994, capitolo finale della serie originale Sky prodotta da Wildside che racconta gli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica attraverso gli occhi e le storie di persone comuni, la cui vita si intreccia con quelle dei protagonisti del terremoto politico, civile e di costume che segnò la prima metà degli Anni ’90. La serie, prossimamente in esclusiva su Sky, è diretta da Giuseppe Gagliardi e da Claudio Noce e ritroviamo il cast di protagonisti Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone, insieme a Antonio Gerardi, Giovanni Ludeno e Paolo Pierobon. Nel 1994 l’Italia cambia per sempre: è l’anno della restaurazione. Lo sa bene Leonardo Notte (Accorsi) che ha capito quanto conquistare il potere sia difficile. Così come sembra impossibile per Pietro Bosco (Caprino) riuscire a cambiare: anche ora che ha un ufficio al Viminale. Veronica Castello (Leone) deve infatti decidere quale sarà il suo compagno di vita.

Ansa