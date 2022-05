ZEISS Vision Care torna on air con il nuovo spot pubblicitario dedicato a PhotoFusion X

Il nuovo spot, ambientato in un contesto dinamico e moderno, presenterà in tv e sui canali digitali la nuova tecnologia che combina la velocità di scurimento e schiarimento delle lenti con un livello superiore di protezione dalla luce blu e dai raggi UV.

Dopo i risultati positivi ottenuti nel 2021, ZEISS – azienda leader nel settore dell’ottica, sinonimo di eccellenza nella produzione di lenti per occhiali, trattamenti e colorazioni, torna on air con la campagna multicanale dedicata a PhotoFusion X, la nuova generazione di lenti fotocromatiche in grado di scurirsi e schiarirsi molto più velocemente rispetto alle precedenti soluzioni ZEISS.



Il 15 maggio 2022 partirà la messa in onda del nuovo spot TV: per 3 settimane il formato da 20” ruoterà sulle principali reti generaliste, digitali e satellitari. Il piano si integra poi con una vasta programmazione sui canali digitali (social media, banner ADV, Native ADV e presidio dei motori di ricerca).



Lo spot, dal taglio dinamico e moderno, vede protagonista Lucas Wilson, atleta professionista nella disciplina del parkour e del freerunning, che si è prestato a dare volto alla campagna internazionale di promozione del nuovo prodotto ZEISS. Il concept del parkour è stato scelto dall’azienda come metafora di velocità e di capacità di adattamento ad ogni situazione, garantendo una performance precisa e di qualità, interpretando al meglio gli elementi distintivi di PhotoFusion X, ovvero la capacità di reagire alla luce velocemente, schiarendo o scurendo e la protezione completa da luce blu e raggi UV per adattarsi allo stile di vita moderno.



“Le lenti fotocromatiche hanno subito negli anni una profonda trasformazione, diventando sempre più performanti e riducendo notevolmente i limiti delle prime versioni disponibili, rendendole oggi un prodotto adatto ad un target trasversale, sia in termini di gender, sia di età, sia di stile di vita. Con il nuovo prodotto siamo andati a soddisfare due principali esigenze: la protezione innanzitutto, divenuta tema cardine, e la velocità, un prodotto che accompagna una vita molto dinamica, ormai condizione di molti. I messaggi pubblicitari realizzati vanno a presentare questa nuova opportunità, stimolando l’interesse a visitare un centro ottico per approfondimenti.” – ha commentato Roberta Celin, Communication Manager di ZEISS Vision Care.



Le innovazioni degli ultimi anni consentono a ZEISS oggi di proporre un portafoglio di soluzioni visive completo, attento, come sempre al benessere, ma soprattutto vicino ai bisogni di visione moderni, alle sfide che i nostri occhi affrontano ogni giorno e al bisogno di protezione che sentiamo sempre più forte.



La campagna di comunicazione ZEISS è totalmente integrata ed è stata progettata tenendo in considerazione l’intera customer-journey: dopo la prima fase di esplorazione e conoscenza tramite lo spot TV e i canali digitali, il cliente verrà accompagnato anche in tutte le fasi successive, coinvolgendo sempre i centri ottici partner perché sono loro il primo punto di riferimento ZEISS sul territorio.



Il mercato delle lenti fotocromatiche è in forte espansione pur avendo in Italia ancora un grande spazio di crescita. Oggi consiste in circa un 10% del totale di lenti vendute, principalmente occupato da lenti nelle colorazioni grigio e marrone. Tutta la campagna di awareness si accompagna ad una serie di strumenti forniti ai Centri Ottici proprio nell’ottica di supportare la consulenza e mostrare i benefici reali della scelta di questa soluzione visiva.



Le lenti ZEISS PhotoFusion X sono disponibili in 5 diversi colori base: Grey, Extra Grey, Brown, Pioneer e Blu, ognuno pensato per gusti e stili differenti, ma sempre pronti a garantire repentini cambi di intensità al variare della luce. Pur essendo le tonalità grigie e marroni di gran lunga l preferite, perché universali, ZEISS mette a disposizione un’ampia gamma di combinazioni colore e specchiatura (fino a 25 diverse) per consentire a ogni portatore di seguire il proprio stile personale – in estate come in inverno.