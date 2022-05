Vela: Mexedia in prima linea nella Marina Militare Nastro Rosa Tour

Il 17 maggio al Circolo Canottieri Aniene di Roma la presentazione dell’equipaggio e del Mexedia Sailing Project

Nasce il Mexedia Sailing Project: sono i valori dello sport e della vela a legare il Comitato Organizzatore del Marina Militare Nastro Rosa Tour e Mexedia, la tech company quotata in Francia sul listino su Euronext Growth Paris diventata da maggio Società Benefit.



Il Tour – che si è aperto ad aprile lungo la rotta tra Genova e La Maddalena con il Marina Militare Female Offshore Mediterranean Championship vinto da Mexedia – proseguirà nei mari d’Italia e d’Europa per tutto il 2022.



Dell’equipaggio Mexedia fanno parte Claudia Rossi, tre volte campionessa continentale e Cecilia Zorzi, campionessa europea double mixed offshore in carica, Matteo Mason, oltre ad Antonio Tamburin per la categoria Waszp e a Lorenzo Boschetti massimo interprete italiano del kitesurf.



“La vela, più di altri sport, esprime al meglio i valori di Mexedia”, dichiara il CEO Orlando Taddeo, che così li sintetizza: “la forza, la leggerezza, la capacità di fissare, dritti, l’orizzonte, per ampliare i nostri. Un gioco di squadra che ha fatto della sostenibilità la propria ragion d’essere, in un confronto costante tra le forze dell’uomo e quelle della natura. Un’idea mai statica né uguale a se stessa, per sua natura portata al cambiamento. Fiera anticipatrice di ciò che verrà”.



La presentazione ufficiale del team Mexedia è prevista per il giorno martedì 17 maggio alle 18 e 30 al Circolo Canottieri Aniene di Roma (Lungotevere dell’Acqua Acetosa 119) e vedrà anche la partecipazione dell’ammiraglio Dario Giacomin, Vice Segretario Generale della Difesa