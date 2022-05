The Big Now/mcgarrybowen firma i ‘DAZN Tips’ con Bruno Pizzul e lo youtuber S7ORMy

L’agenzia creativa di dentsu italia guidata dalla CEO Alessia Oggiano firma la nuova campagna digital di DAZN: una miniserie di cinque episodi online con consigli ‘molto tech’, facili e veloci, per godersi al meglio lo sport in streaming. Casa di produzione: The Big Angle (dentsuitalia).

È online la nuova campagna digital e social di DAZN firmata dall’agenzia creativa The Big Now/mcgarrybowen che vede l’inedita coppia formata da Bruno Pizzul e lo youtuber S7ORMy cimentarsi con aspetti “altamente tecnologici” legati al corretto utilizzo della piattaforma di streaming.



Attraverso una miniserie video di cinque episodi, la leggenda vivente della telecronaca italiana e il celebre youtuber si trasformano in divertenti meme offrendo consigli facili e veloci per fruire al meglio i contenuti in live streaming e aumentare la qualità dell’esperienza di visione.



La miniserie “DAZN Tips con Pizzul e S7ORMy”, realizzata insieme alla casa di produzione The Big Angle con la regia di Chris Myhre, è visibile sul canale YouTube di DAZN Italia.