Scaletta Eurovision: ordine di uscita dei cantanti alla seconda semifinale di stasera

Diciotto nazioni si sfideranno per gli ultimi dieci posti per la finale, Achille Lauro si esibirà per settimo, ospiti Il Volo e attesa per il duetto di Laura Pausini e Mika

Tutto pronto per la seconda semifinale della sessantaseiesima edizione dell’Eurovision Song Contest. Diciotto artisti, tra i quali Achille Lauro, si contenderanno un posto nella finale di sabato 14 maggio, ospiti Il Volo.

EUROVISION SONG CONTEST, IL PROGRAMMA DELLA SECONDA SEMIFINALE

Il primo appuntamento con la kermesse non ha risparmiato emozioni, divertimento, effetti speciali e tanta musica. Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini hanno condotto in diretta dal PalaOlimpico di Torino regalando al pubblico uno spettacolo straordinario.

In questa seconda semifinale si riaccenderà la gara con diciotto nazioni pronte a sfidarsi a suon di musica e fuochi d’artificio per la conquista di uno degli ultimi dieci posti disponibili per la finale.

Al termine della serata i tre conduttori riveleranno i nomi delle dieci nazioni qualificate che si aggiungeranno a quelle della prima semifinale e alle Big 5, ovvero Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

Se Ronela Hajati ha avuto il compito di aprire la prima semifinale con il brano Sekret per l’Albania, la prima nazione a esibirsi questa sera sarà la Finlandia, rappresentata dalla band The Rasmus con Jezebel.

Grande attesa per la performance di Achille Lauro, in gara per San Marino con il brano Stripper e chiamato sul palco in settima posizione, a chiudere la serata la Repubblica Ceca con Lights Off dei We Are Domi.

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti:

Finlandia: The Rasmus – Jezebel

The Rasmus – Jezebel Israele: Michael Ben David – I.M

Michael Ben David – I.M Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaigian: Nadir Rustamli – Fade To Black

Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia: Circus Mircus – Lock Me In

Circus Mircus – Lock Me In Malta: Emma Muscat – I Am What I Am

Emma Muscat – I Am What I Am San Marino: Achille Lauro – Stripper

Achille Lauro – Stripper Australia: Sheldon Riley – Not The Same

Sheldon Riley – Not The Same Cipro: Andromache – Ela

Andromache – Ela Irlanda: Brooke – That’s Rich

Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord: Andrea – Circles

Andrea – Circles Estonia: Stefan – Hope

Stefan – Hope Romania: WRS – Llámame

WRS – Llámame Polonia: Ochman – River

Ochman – River Montenegro: Vladana – Breathe

Vladana – Breathe Belgio: Jérémie Makiese – Miss You

Jérémie Makiese – Miss You Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off

EUROVISION, GLI OSPITI DELLA SECONDA SEMIFINALE

L’Interval Act di questo appuntamento sarà Il Volo, classificatosi terzo all’Eurovision Song Contest nel 2015, attesa poi per Laura Pausini e Mika che si esibiranno in un duetto.