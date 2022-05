Rocky V su Italia 1

Venerdì 13 maggio, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Rocky V”, il quinto capitolo della saga cult con Sylvester Stallone.

Dopo match contro il russo Ivan Drago, Rocky rischia di ammalarsi gravemente e, su consiglio della moglie Adriana, smette definitivamente di combattere. Rocky decide quindi di riaprire la vecchia palestra che Micky gli ha lasciato per insegnare il pugilato. Tommy Gunn, un giovane con alle spalle problemi familiari, chiede a Rocky di diventare il suo allenatore. Tommy vince i suoi primi match e decide di sfidare il campione in carica, battendolo e laureandosi campione del mondo. Il suo agente lo invoglia a combattere contro Rocky per dimostrare che lui non è inferiore.

LO SAPEVATE CHE:

La sceneggiatura originale prevedeva la morte di Rocky per mano di Tommy Gunn poi il finale fu cambiato per volere della produzione.

Nel film interpreta il ruolo del figlio di Rocky l’attore e regista Sage Stallone vero figlio di Sylvester Stallone e di Sasha Czack.

In vari flashback torna la figura del mitico Burgess Meredith che interpretava il ruolo di Mickey il coach di Rocky.

Cast: Sylvester Stallone, Talia Shire, Stage Stallone, Burt Young, Tommy Morrison