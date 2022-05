Fabio Fulco e Veronica Papa, proposta di matrimonio ad Amalfi

La romantica scena si è svolta a Maiori, con tanto di anello mostrato su Instagram. L’attore partenopeo ha espresso tutta la gioia per le future nozze sui social in un post

Fiori d’arancio per l’attore Fabio Fulco e per Veronica Papa, protagonisti di una romantica proposta di nozze in Costiera Amalfitana. L’attore partenopeo, volto di numerosi ruoli televisivi, ha scelto l’incantevole cornice di Maiori per chiedere alla mamma della piccola Agnes, la bambina nata lo scorso giugno, di sposarlo, per coronare il loro amore da sogno. Di sogni, infatti, ha parlato l’attore per descrivere la scena sul suo profilo Instagram ufficiale, seguito da oltre centomila follower. Per usare parole sue, portare all’altare la sua Veronica, è un sogno che si realizza.

LA PROPOSTA IN UN POST SU INSTAGRAM

Ha usato parole dolcissime Fabio Fulco per raccontare ai suoi fan e al mondo intero la felicità di questo momento della sua vita, che sarà ancora più splendida dopo il grande passo, tanto desiderato con Veronica Papa. La modella e imprenditrice, del resto, è ormai entrata nella vita e nel cuore dell’attore la cui quotidianità è condivisa con i suoi ammiratori su Instagram. Non poteva mancare, dunque, la cronaca di un momento così importante, una proposta di nozze che è avvenuta nel modo più romantico e tradizionale possibile, con tanto di baci commossi e anello che campeggia in primissimo piano in un post che, come è ovvio, ha raccolto molti like e moltissimi commenti.

LA STAGIONE FELICE DI FABIO FULCO

L’euforia di Fulco per la proposta di nozze è percepibile dal tono del suo post dove ha ammesso di aver sognato la scena molte volte. La stessa foto, con la coppia abbracciata e la mano sinistra di lei con l’anello in bella mostra davanti all’obiettivo, è stata ripostata da Veronica Papa. Tra i commenti al post della modella spicca quello del futuro sposo che aggiunge: “Cercherò di meritarlo tutti i giorni il tuo sì”.

Molto seguiti suoi social e dagli appassionati del mondo dello spettacolo italiano, i due innamorati hanno fatto discutere agli inizi della loro love story per la differenza di età che li separa, circa ventiquattro anni. Nessun dubbio riguardo al sentimento che li unisce, ancor più forte dopo la nascita della piccola Agnes che ha gli occhi azzurri del papà e che gli ha rubato letteralmente il cuore.

Con le nozze, l’amatissimo attore della fiction nostrana inaugura ufficialmente una nuova stagione della sua vita, ricca di soddisfazioni, legate alla sfera privata e non solo. L’attore è nel pieno di una stagione lavorativa particolarmente impegnata: dopo l’ingresso nel cast de Il paradiso delle signore col ruolo di Ferdinando, riapparirà in tv nella seconda stagione di Mina Settembre le cui riprese sono attualmente in corso.